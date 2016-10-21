На оккупированную Донетчину везли одежду и духи на 2 млн – СБУ
Пятница, 21 октября 2016, 13:40
Поблизости Семигорья Бахмутского района Донецкой области задержали колону из трех автомобилей, водители которых пытались переправить на неподконтрольную Киеву территорию незаконный груз.
Как сообщает Служба безопасности Украины, в чемоданах были одежда, обувь, парфюмерия и прочее общей стоимостью более 2 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины.
Ведутся неотложные оперативно-следственные действия.