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На оккупированную Донетчину везли одежду и духи на 2 млн – СБУ

Пятница, 21 октября 2016, 13:40

Поблизости Семигорья Бахмутского района Донецкой области задержали колону из трех автомобилей, водители которых пытались переправить на неподконтрольную Киеву территорию незаконный груз.

Как сообщает Служба безопасности Украины, в чемоданах были одежда, обувь, парфюмерия и прочее общей стоимостью более 2 миллионов гривен.

 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины.

У районі АТО Служба безпеки затримала незаконний вантаж вартістю два мільйони гривень_01

Ведутся неотложные оперативно-следственные действия.

Темы: ДонбассАТОторговляСБУ
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