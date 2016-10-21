На оккупированную Донетчину везли одежду и духи на 2 млн – СБУ

Поблизости Семигорья Бахмутского района Донецкой области задержали колону из трех автомобилей, водители которых пытались переправить на неподконтрольную Киеву территорию незаконный груз.

Как сообщает Служба безопасности Украины, в чемоданах были одежда, обувь, парфюмерия и прочее общей стоимостью более 2 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины.

Ведутся неотложные оперативно-следственные действия.