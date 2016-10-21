Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сестра Сенцова: Ніхто не визнає його громадянином Росії, крім ФСБ

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 13:51

Двоюрідна сестра політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан підтвердила, що у нього один паспорт - український.

Так вона прокоментувала сайту "15 минут" відмову Росії в екстрадиції Сенцова на підставі того, що за версією Мін'юсту РФ, він – російський громадянин.

"Маячня повна! Це абсолютне свавілля РФ. Ніякого російського громадянства у Олега немає. У людини один-єдиний паспорт, і він український", – відреагувала Каплан.

За її словами, проблеми з громадянством у Сенцова виникли відразу.

"Коли Олег був у СІЗО, його поставили перед фактом: Крим наш, і всі, хто живе на його території, теж наш. На цей рахунок Олег в суді заявив: "Я не кріпак, щоб мене передавали разом із землею". Але його передали разом із землею. При цьому людина ніколи не відмовлялася від українського громадянства, ніколи не писала заяви про прийом його в російське громадянство", – підкреслила сестра політв'язня.

На думку Каплан, фабрикацією документів, "які підтверджують російське громадянство" Сенцова, займався слідчий ФСБ:

"Ніхто не визнає його громадянином Росії, крім ФСБ. Що найцікавіше – його громадянство примудрився встановити слідчий ФСБ! Де це бачено, щоб слідчий ФСБ видавав довідку про громадянство?", – зазначила вона.

Як відомо, 21 жовтня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов на своїй сторінці в Facebook опублікував відповідь російського Мін'юсту з приводу неможливості передати Сенцова Україні через те, що він – російський громадянин.

Раніше омбудсмен Росії визнала, що Кольченко і Сенцов є громадянами України. При цьому російська сторона заявила, що у них є і громадянство РФ, оскільки вони в установлені терміни "офіційно не заявили про відмову від російського громадянства", але й "не зверталися із заявою на оформлення російських паспортів і, відповідно, даних паспортів не отримували".

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. 

Теми: Сенцов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Сенцов
Сенцов потрапив під обстріл на фронті
Сенцов отримав контузію на фронті
Сенцова підвищили у званні
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: