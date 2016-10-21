Сестра Сенцова: Ніхто не визнає його громадянином Росії, крім ФСБ

Двоюрідна сестра політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан підтвердила, що у нього один паспорт - український.



Так вона прокоментувала сайту "15 минут" відмову Росії в екстрадиції Сенцова на підставі того, що за версією Мін'юсту РФ, він – російський громадянин.



"Маячня повна! Це абсолютне свавілля РФ. Ніякого російського громадянства у Олега немає. У людини один-єдиний паспорт, і він український", – відреагувала Каплан.



За її словами, проблеми з громадянством у Сенцова виникли відразу.



"Коли Олег був у СІЗО, його поставили перед фактом: Крим наш, і всі, хто живе на його території, теж наш. На цей рахунок Олег в суді заявив: "Я не кріпак, щоб мене передавали разом із землею". Але його передали разом із землею. При цьому людина ніколи не відмовлялася від українського громадянства, ніколи не писала заяви про прийом його в російське громадянство", – підкреслила сестра політв'язня.



На думку Каплан, фабрикацією документів, "які підтверджують російське громадянство" Сенцова, займався слідчий ФСБ:



"Ніхто не визнає його громадянином Росії, крім ФСБ. Що найцікавіше – його громадянство примудрився встановити слідчий ФСБ! Де це бачено, щоб слідчий ФСБ видавав довідку про громадянство?", – зазначила вона.



Як відомо, 21 жовтня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов на своїй сторінці в Facebook опублікував відповідь російського Мін'юсту з приводу неможливості передати Сенцова Україні через те, що він – російський громадянин.

Раніше омбудсмен Росії визнала, що Кольченко і Сенцов є громадянами України. При цьому російська сторона заявила, що у них є і громадянство РФ, оскільки вони в установлені терміни "офіційно не заявили про відмову від російського громадянства", але й "не зверталися із заявою на оформлення російських паспортів і, відповідно, даних паспортів не отримували".

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.