Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З безробітних в Росії хочуть збирати 20 тисяч податку

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 14:28

В Росії планують збирати 20 тисяч рублів податку з непрацюючих громадян.

Про це заявив міністр праці і соціального захисту РФ Максим Топілін, передає російське агентство ТАСС.

"Ми хочемо виявити тих, у кого є доходи, але вони нічого не платять, ні в чому не беруть участь. Мені здається, 20 тисяч - це нормально, замало навіть", - сказав міністр.

Разом з тим він зазначив, що поки точна сума не визначена. За його словами, збір має стягуватися тільки з громадян працездатного віку.

Як відомо, у вересні стало відомо, що у Росії розробляють законопроект, згідно з яким громадяни, які не працюють, повинні будуть платити за фактичне використання соціальної інфраструктури.

Теми: Росіяподатки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть в українські порти
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: