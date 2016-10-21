З безробітних в Росії хочуть збирати 20 тисяч податку

В Росії планують збирати 20 тисяч рублів податку з непрацюючих громадян.

Про це заявив міністр праці і соціального захисту РФ Максим Топілін, передає російське агентство ТАСС.

"Ми хочемо виявити тих, у кого є доходи, але вони нічого не платять, ні в чому не беруть участь. Мені здається, 20 тисяч - це нормально, замало навіть", - сказав міністр.

Разом з тим він зазначив, що поки точна сума не визначена. За його словами, збір має стягуватися тільки з громадян працездатного віку.

Як відомо, у вересні стало відомо, що у Росії розробляють законопроект, згідно з яким громадяни, які не працюють, повинні будуть платити за фактичне використання соціальної інфраструктури.