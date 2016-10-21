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С безработных в России хотят собирать 20 тысяч налога

Пятница, 21 октября 2016, 14:28

В России планируют собирать 20 тысяч рублей налога с неработающих граждан.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает российское агентство ТАСС.

"Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч - это нормально, мало даже", - сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что пока точная сумма не определена. По его словам, сбор должен взиматься только с граждан трудоспособного возраста.

Как известно, в сентябре стало известно, что в России разрабатывают законопроект, согласно которому граждане, которые не работают, должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.

Темы: Росcияналоги
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