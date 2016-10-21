Кремль відхрещується від суду над директором української бібліотеки

У Кремлі заявляють, що не мають відношення до судового процесу у справі проти директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"В даному випадку ми не маємо можливості і не маємо наміру втручатися у судову справу", - сказав він.

За його словами, це питання було порушено в ході бесіди президента Володимира Путіна з літературним критиком Олександром Архангельським, "але це не означає, що тут мають перерватися якісь дії, які процесуально відбуваються".

Раніше Міщанський суд Москви продовжив ще на півроку термін домашнього арешту Наталії Шаріної, обвинуваченої в екстремізмі і розтраті.

Російські правоохоронці 28 жовтня 2015 року провели обшуки в Бібліотеці української літератури, після чого її директор, 58-річна Шаріна була затримана.

Приводом для порушення справи, відповідно до заяв СКР, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки роботи Дмитра Корчинського, яку визнано судом РФ екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

Слухання справи по суті розпочнуться 2 листопада.