Береза питає в Деканоідзе, коли поліцейських ідентифікують номерами

Депутат Борислав Береза цікавиться, коли у поліцейських на формі з’являться номери, за якими їх можна було б ідентифікувати.

Відповідне питання він адресував керівнику Національної поліції Хатії Деканоідзе з трибуни Верховної Ради у п’ятницю.

"Декілька діб тому я бачив, як у центрі Києва був демонтаж однієї незаконної будівлі. Там приймали участь, у тому числі, і співробітники правоохоронних органів. Але в жодного з них не було ні номера, ні будь-якої інформації, щоб їх можна було ідентифікувати. Вони казали, що вони поліціянти – поруч із ними стояли дійсно два поліцейських, у яких були жетони", – сказав Береза.

"І коли ми запитали в них: хто ці люди, – вони мовчали і казали "це поліція". Як ми могли знати, що це не переодягнені стриптизери, а дійсно поліціянти?" – додав він.

Береза також обурився, що коли пише Деканоідзе, чому люди, які розганяють активістів біля будівель, "не мають жодного знаку", вона каже, не знає.

"Після Майдану ми досі не знаємо, хто саме розстрілював наших людей, хто саме звірськи вбивав українців на "майданах", тому ці люди були не ідентифіковані – у них немає ні номера на шоломі, ні номера на їхній формі", – нагадав депутат.

На його думку, "потрібно цю ганебну практику закінчувати".

"Я хочу звернутися до пані Деканоідзе, щоб вона відповіла – і я прошу вважати це моїм офіційним депутатським запитом: коли вже поліцейські в Україні будуть ідентифіковані номерами, за якими можна буде встановити, хто з них що робив і чи були ці дії незаконні. Бо інакше ми ніколи цього не закінчимо", – сказав Береза.

Він також дорікнув, що не отримує від Деканоідзе конкретних відповідей, а лише "відписки": "Вона відповідає "йде розслідування", "з'ясовуються обставини", але вона ніколи не відповідає, хто винен, хто що робив".

Олена Рощенко, УП