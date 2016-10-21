Береза спрашивает у Деканоидзе, когда полицейских идентифицируют номерами

Депутат Борислав Береза интересуется, когда у полицейских на форме появятся номера, по которым их можно было бы идентифицировать.

Соответствующий вопрос он адресовал руководителю Национальной полиции Хатии Деканоидзе с трибуны Верховной Рады в пятницу.

"Несколько суток назад я видел, как в центре Киева был демонтаж одного незаконного здания. Там принимали участие, в том числе, и сотрудники правоохранительных органов. Но ни у одного из них не было ни номера, ни любой информации, чтобы их можно было идентифицировать. Они говорили, что они полицейские – рядом с ними стояли действительно два полицейских, у которых были жетоны", – сказал Береза.

"И когда мы спросили у них: кто эти люди, – они молчали и говорили "это полиция". Как мы могли знать, что это не переодетые стриптизеры, а действительно полицианты", – добавил он.

Береза также возмутился, что когда пишет Деканоидзе, почему люди, которые разгоняют активистов у зданий, "не имеют никакого знака", она говорит, не знает.

"После Майдана мы до сих пор не знаем, кто именно расстреливал наших людей, кто именно зверски убивал украинцев на "майданах", поэтому эти люди были не идентифицированы – у них нет ни номера на шлеме, ни номера на их форме", – напомнил депутат.

По его мнению, "нужно эту позорную практику заканчивать".

"Я хочу обратиться к госпоже Деканоидзе, чтобы она ответила – и я прошу считать это моим официальным депутатским запросом: когда уже полицейские в Украине будут идентифицированы номерами, по которым можно будет установить, кто из них что делал и были ли эти действия незаконными. Потому что иначе мы никогда это не закончим", – сказал Береза.

Он также упрекнул, что не получает от Деканоидзе конкретных ответов, а лишь "отписки": "Она отвечает "идет расследование", "выясняются обстоятельства", но она никогда не отвечает, кто виноват, кто что делал".

Алена Рощенко, УП