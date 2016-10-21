Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Берліні знизили загрозу наступу на Маріуполь - співрозмовник

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 15:51

Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Берліні зняла ймовірність російського наступу в районі Маріуполя.

Про це розповів співрозмовник у дипломатичних колах.

Під час зустрічі в Берліні президент Петро Порошенко напряму спитав президента РФ Володимира Путіна про можливість наступу бойовиків на Маріуполь.

За словами співрозмовника, у відповідь на це Путін заявив, що РФ дотримується мирного розв'язання конфлікту.

Крім того, за словами співрозмовників, Путін пообіцяв, що сприятиме розведенню військ.

Крім того, за словами співрозмовника, вдалося змусити Путіна погодитись на допуск місії міжнародного червоного хреста. Цьому допомогла позиція канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Співрозмовник зазначив, що переговори були місцями напруженими. Для української сторони було важливим, що всі перемовини відбувалися в присутності європейських партнерів.

Сам Путін на зустрічі запізнився на 40 хвилин. Перемовини тривали довше, ніж було розраховано спочатку.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: