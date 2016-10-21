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В Берлине снизили угрозу наступления на Мариуполь - собеседник

Пятница, 21 октября 2016, 15:51

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине сняла вероятность российского наступления в районе Мариуполя.

Об этом рассказал источник в дипломатических кругах.

Во время встречи в Берлине президент Петр Порошенко прямо спросил президента РФ Владимира Путина о возможности наступления боевиков на Мариуполь.

По словам собеседника, в ответ на это Путин заявил, что РФ придерживается мирного разрешения конфликта.

Кроме того, по словам собеседников, Путин пообещал, что будет способствовать разведению войск.

Кроме того, по словам собеседника, удалось заставить Путина согласиться на допуск миссии международного Красного Креста к заключенным на оккупированных территориях. Этому помогла позиция канцлера Германии Ангелы Меркель.

Собеседник отметил, что переговоры были местами напряженными. Для украинской стороны было важно, что все переговоры проходили в присутствии европейских партнеров.

Сам Путин на встрече опоздал на 40 минут. Переговоры длились дольше, чем было рассчитано изначально.

Украинская правда

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