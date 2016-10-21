Бойовики у п’ятницю 16 разів порушували "режим тиші"

Бойовики протягом дня 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку відбулось 7 обстрілів позицій Збройних Сил України.

По захисниках Водяного незаконні збройні формування вели вогонь з артилерії 122 калібру, в напрямку Широкиного та Красногорівки було застосовано гранатомети, міномети калібру 82мм, а поблизу Павлополя - стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку проти сил АТО відбулось 5 збройних провокацій.

В районах Новозванівки та на околицях Станиці Луганської бойовики здійснили обстріли з гранатометів, кулеметів та мінометів.

"На Донецькому напрямку окупанти 4 рази порушували режим тиші. Проти українських військових в Авдіївці використовувалось озброєння танку, гранатомети, кулемети, стрілецька зброя. Також тут противник застосував міномети калібрів 82-мм та 120-мм", - сказано у повідомленні.

Українська правда