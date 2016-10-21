Боевики в пятницу 16 раз нарушали "режим тишины"
Боевики в течение дня 16 раз открывали огонь по позициям украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
На Мариупольском направлении состоялось 7 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
По защитникам Водяного незаконные вооруженные формирования вели огонь из артиллерии 122 калибра, в направлении Широкино и Красногоровки были применены гранатометы, минометы калибра 82-мм, а вблизи Павлополя - стрелковое оружие.
На Луганском направлении против сил АТО состоялось 5 вооруженных провокаций.
В районах Новозвановки и в окрестностях Станицы Луганской боевики совершили обстрел из гранатометов, пулеметов и минометов.
"На Донецком направлении оккупанты 4 раза нарушали режим тишины. Против украинских военных в Авдеевке использовалось вооружение танка, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие. Также здесь противник применил минометы калибров 82-мм и 120-мм ", - сказано в сообщении.
Украинская правда