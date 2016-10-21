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Самолет "Белавиа" вернули в Киев, угрожая поднять истребители

Пятница, 21 октября 2016, 21:57

Самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"21 октября 2016 года самолет Боинг 737-800 (бортовой номер EW-456PA) авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс В2-840 по маршруту Жуляны (Киев) - Минск был вынуждено вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 136 пассажиров и 6 членов экипажа", - говорится в сообщении компании.

Как рассказали в авиакомпании, в соответствии с расписанием в 15:25 самолет вылетел из аэропорта "Жуляны" в Минск.

"В 15:36 за 50 км до входа в воздушное пространство Республики Беларусь командиру воздушного судна поступило указание от диспетчера управления воздушного движения районного центра "Киев", входящего в государственное предприятие обслуживания воздушного движения "Украерорух", о немедленном возврате в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. Также было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители", - говорится в сообщении "Белавиа".

Командир воздушного судна выполнил поступившее указание и в 15:37 приступил к снижению. В 15:55 самолет авиакомпании "Белавиа" приземлился в международном аэропорту "Жуляны".

Как отмечается, после посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении.

После дозаправки в 16:37 рейс В2-840 вылетел в Минск и благополучно приземлился в Национальном аэропорту "Минск" в 17:33 по местному времени.

Что касается снятого с рейса пассажира, то он, как сообщили в авиакомпании, правоохранительными органами Украины был отпущен и вылетел в 19:00 рейсом B2-830 авиакомпании "Белавиа" в Минск.

"Белавиа" намерена требовать с ГП "Украерорух" возмещения расходов, связанных с возвратом самолета в международный аэропорт "Жуляны", - заявляют в авиакомпании.

Интерфакс-Украина

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Темы: БеларусьавиаКиев
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