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Справу щодо керівника одного з районів Києва передали до суду

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 23:33

Кримінальну справу  щодо колишнього в.о. голови Києво-Святошинської райдержадміністрації Київської області скеровано до суду.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Правоохоронці встановили, що у грудні 2012 року підозрюваний, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, незаконно підписав розпорядження про припинення права постійного користування земельними ділянками одного з держпідприємств та про виділення земельних ділянок у власність низці "підставних" осіб, загальною площею 350 га вартістю 373,9 млн грн..

Цим, згідно з інформацією, він спричинив тяжкі наслідки інтересам держави.

Українська правда

Теми: Генпрокуратурасудземля
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