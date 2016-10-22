На Донбасі працюють майже 600 спостерігачів ОБСЄ
Субота, 22 жовтня 2016, 06:07
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі констатує, що за станом на 21 жовтня в її складі працює 682 спостерігача.
Про це на брифінгу повідомив перший заступник глави місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передають "Українські Новини".
"На сьогодні в місії працюють 682 спостерігача", - сказав він.
За його словами, з них 582 працюють в Донецькій і Луганській областях.
Крім того, в складі місії 92 інших міжнародних співробітника і 321 українець.