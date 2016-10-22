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На Донбассе работают почти 600 наблюдателей ОБСЕ

Суббота, 22 октября 2016, 06:07

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе констатирует, что по состоянию на 21 октября в ее составе работает 682 наблюдателя. 

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передают "Українськi Новини".

"На сегодня в миссии работают 682 наблюдателя", - сказал он.

По его словам, из них 582 работают в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в составе миссии 92 других международных сотрудника и 321 украинец.

Темы: ОБСЕ
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