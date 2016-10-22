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ЗМІ: Терористи ІДІЛ стратили в Мосулі майже 300 осіб

Субота, 22 жовтня 2016, 07:43

Бойовики терористичного угрупування ІДІЛ стратили в Мосулі 284 людини.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в розвідці Іраку.

Відзначається, що загиблі - це чоловіки і хлопчики. Ймовірно, спочатку бойовики зібрали цих людей, щоб використовувати їх в якості живого щита для відбиття атак.

Терористи використовували бульдозери, щоб скинути тіла в загальну могилу на місці страти.

При цьому офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Раніше організації ООН висловила "серйозну стурбованість" через те, що терористи змусили 550 сімей, які проживають поблизу Мосула, покинути свої будинки, щоб використовувати їх як живий щит.

Теми: тероризм
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