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СМИ: Террористы ИГИЛ казнили в Мосуле почти 300 человек

Суббота, 22 октября 2016, 07:43

Боевики террористической группировки ИГИЛ казнили в Мосуле 284 человека.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в разведке Ирака.

Отмечается, что погибшие – это мужчины и мальчики. Вероятно, изначально боевики собрали этих людей, чтобы использовать их в качестве живого щита для отражения атак.

Террористы использовали бульдозеры, чтобы сбросить тела в общую могилу на месте казни.

При этом официального подтверждения этой информации нет.

Ранее организации ООН выразила "серьезную обеспокоенность" из-за того, что террористы заставили 550 семей, проживающих поблизости Мосула, покинуть свои дома, чтобы использовать их как живой щит.

Темы: терроризм
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