СМИ: Террористы ИГИЛ казнили в Мосуле почти 300 человек
Суббота, 22 октября 2016, 07:43
Боевики террористической группировки ИГИЛ казнили в Мосуле 284 человека.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в разведке Ирака.
Отмечается, что погибшие – это мужчины и мальчики. Вероятно, изначально боевики собрали этих людей, чтобы использовать их в качестве живого щита для отражения атак.
Террористы использовали бульдозеры, чтобы сбросить тела в общую могилу на месте казни.
При этом официального подтверждения этой информации нет.
Ранее организации ООН выразила "серьезную обеспокоенность" из-за того, что террористы заставили 550 семей, проживающих поблизости Мосула, покинуть свои дома, чтобы использовать их как живой щит.