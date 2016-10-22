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Цього року за корупцію покарали понад 600 осіб - Луценко

Субота, 22 жовтня 2016, 10:54

Органи прокуратури цього року притягнули до відповідальності за корупцію понад 600 осіб, але це слабкий масштаб.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи перед кандидатами на посади в місцеві прокуратури в Національній академії прокуратури в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"За цей рік органи прокуратури притягнули до відповідальності за корупцію понад 600 осіб. Суспільство цього не відчуває... це слабкий масштаб", - сказав Луценко.

За його словами, оголошений конкурс на заміщення більш 600 посад в місцевих прокуратурах, і більше 70% кандидатів на заміщення цих посад - не з прокурорської системи.

Генпрокурор підкреслив, що конкурс буде об'єктивним, але йому б хотілося, щоб більшість людей в місцеві прокуратури прийшли ззовні системи.

Крім того, генпрокурор закликав залишити в минулому "каральні підходи". "Можна і необхідно закривати справи, якщо в них немає складу злочину", - додав він.

Теми: Луценкокорупція
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