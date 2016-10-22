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В этом году за коррупцию наказали более 600 человек – Луценко

Суббота, 22 октября 2016, 10:54

Органы прокуратуры в этом году привлекли к ответственности за коррупцию более 600 человек, но это слабый масштаб.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, выступая перед кандидатами на должности в местные прокуратуры в Национальной академии прокуратуры в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"За этот год органы прокуратуры привлекли к ответственности за коррупцию более 600 человек. Общество этого не ощущает... это слабый масштаб", - сказал Луценко.

По его словам, объявлен конкурс на замещение более 600 должностей в местных прокуратурах, и более 70% кандидатов на замещение этих должностей – не из прокурорской системы.

Генпрокурор подчеркнул, что конкурс будет объективным, но ему бы хотелось, чтобы большинство людей в местные прокуратуры пришли извне системы.

Кроме того, генпрокурор призвал оставить в прошлом "карательные подходы". "Можно и необходимо закрывать дела, если в них нет состава преступления", - добавил он.

Темы: Луценкокоррупция
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