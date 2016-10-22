Аваков анонсував відкриття сервісних центрів МВС до липня 2017-го
Субота, 22 жовтня 2016, 12:21
Відкриття сервісних центрів МВС в Україні планується до кінця червня 2017 року.
Відповідний графік заміни діючих МРЕВ оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter'і глава МВС Арсен Аваков.
"Після відкриття першого і поки єдиного оновленого технічного обслуговування МВС у Києві готуємо правильну заміну МРЕВ по країні", - зазначив він.
Зокрема, до кінця 2016 року планується відкриття сервісних центрів МВС у Дніпропетровській, Київській, Луганській, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Черкаській та Чернігівській областях.
Як відомо, перший оновлений сервісний центр МВС у Києві почав роботу 12 липня.
Українська правда