Аваков анонсував відкриття сервісних центрів МВС до липня 2017-го

Відкриття сервісних центрів МВС в Україні планується до кінця червня 2017 року.

Відповідний графік заміни діючих МРЕВ оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter'і глава МВС Арсен Аваков.

"Після відкриття першого і поки єдиного оновленого технічного обслуговування МВС у Києві готуємо правильну заміну МРЕВ по країні", - зазначив він.

Зокрема, до кінця 2016 року планується відкриття сервісних центрів МВС у Дніпропетровській, Київській, Луганській, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Як відомо, перший оновлений сервісний центр МВС у Києві почав роботу 12 липня.

Українська правда