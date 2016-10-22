Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков анонсував відкриття сервісних центрів МВС до липня 2017-го

Субота, 22 жовтня 2016, 12:21

Відкриття сервісних центрів МВС в Україні планується до кінця червня 2017 року. 

Відповідний графік заміни діючих МРЕВ оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter'і глава МВС Арсен Аваков. 

"Після відкриття першого і поки єдиного оновленого технічного обслуговування МВС у Києві готуємо правильну заміну МРЕВ по країні", - зазначив він.

Зокрема, до кінця 2016 року планується відкриття сервісних центрів МВС у Дніпропетровській, Київській, Луганській, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Черкаській та Чернігівській областях. 

 
 

Як відомо,  перший оновлений сервісний центр МВС у Києві почав роботу 12 липня

Українська правда 

Теми: АваковМВСреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
Усі новини...
Реклама: