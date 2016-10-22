В Одесі спалили авто начальника районної податкової
Субота, 22 жовтня 2016, 14:12
Невідомі спалили автомобіль начальника Державної податкової інспекції в Київському районі Одеси Олени Мусієнко.
Автомобіль Volkswagen згорів в Одесі на вул. Урожайна в ніч на суботу, повідомила прес-служба ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
Пожежники, що прибули за викликом, загасили вогонь за 5 хвилин. Імовірна причина пожежі - занесення джерела вогню ззовні.
При цьому, за інформацією одеського "7 каналу", це службова машина начальника Державної податкової інспекції в Київському районі Одеси Олени Мусієнко.
Сама Мусієнко вважає інцидент спробою тиску на неї. Вона додала, що протягом останніх двох тижнів за нею стежили.