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В Одессе сожгли авто начальника районной налоговой

Суббота, 22 октября 2016, 14:12

Неизвестные сожгли автомобиль начальника Государственной налоговой инспекции в Киевском районе Одессы Елены Мусиенко.

Автомобиль Volkswagen сгорел в Одессе на ул. Урожайная в ночь на субботу, сообщила пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Прибывшие по вызову пожарные потушили огонь за 5 минут. Предполагаемая причина пожара - занесение источника огня извне.

При этом, по информации одесского "7 канала", это служебная машина начальника Государственной налоговой инспекции в Киевском районе Одессы Елены Мусиенко.

Сама Мусиенко считает, что инцидент - попытка давления на нее, и добавила, что в течение последних двух недель за ней следили.

Интерфакс-Украина

Темы: Одесса
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