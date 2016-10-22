Геращенко: Бойовики затримали українця, який приїхав на похорони батьків

На окупованій території Донбасу представники НЗФ затримали українця, який поїхав на похорони батьків.

Про це повідомила у суботу в Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"На жаль, маємо нових заручників не лише в РФ, але і на окупованих територіях, одного українця затримали, коли він поїхав на похорони батьків", - написала вона.

За словами Геращенко, складається враження, що друга сторона намагається затримати якнайбільше українців, щоб потім шантажувати і торгуватися.

Вона також повідомила, що наступного тижня координатор в гуманітарній підгрупі від ОБСЄ Тоні Фріш має відвідати українських заручників на окупованих територіях.

"Дуже чекаємо результатів цієї поїздки", - додала Геращенко.

Вона також висловила думку, що "відмова в екстрадиції Сенцова і Кольченка на другий день після Берліну - типова кремлівська тактика: показати всім "кузькіну мать", підняти ставки в торгах, все опошлити".

"З іншого боку, 4 звільнених досьогодні з російських тюрем політв'язні ми також витягли не через екстрадицію, а виключно завдяки політичним домовленостям. Тому президент, українська влада, Мінська група і дипломати продовжують працювати, питання звільнення всіх буде одним з ключових на переговорів по так званій "дорожній карті", - наголосила Геращенко.

Українська правда