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МЗС Білорусі вручив ноту послу України через інцидент з літаком

Субота, 22 жовтня 2016, 15:10

МЗС Білорусі вручив ноту тимчасовому повіреному у справах України в Білорусі Валерію Джигуну через інцидент з літаком авіакомпанії "Бєлавіа".

Про це 22 жовтня повідомили в МЗС Білорусі, пише Інтерфакс.

"В ході зустрічі в МЗС керівнику української дипмісії було вручено ноту, в якій білоруська сторона заявила протест у зв'язку з діями компетентних органів України щодо примусового повернення білоруського повітряного судна авіакомпанії "Бєлавіа", що здійснював 21 жовтня 2016 року регулярний рейс В2 840 за маршрутом Київ - Мінськ", - йдеться у повідомленні. 

"Білоруська сторона очікує офіційних вибачень і вимагає відшкодування всіх фінансових витрат і витрат, викликаних діями української сторони", - зазначено у повідомленні МЗС Білорусі. 

Міністерство закордонних справ також доручило послу Білорусі в Україні Ігорю Соколу вручити аналогічну ноту протесту в українському МЗС.

Як відомо, напередодні літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі. Боїнг 737-800 виконував рейс за маршрутом Жуляни (Київ) - Мінськ, але  був змушений повернутися в аеропорт вильоту. На борту перебували 136 пасажирів і 6 членів екіпажу. 

Після посадки з борта повітряного судна правоохоронні органи України зняли одного пасажира, який є громадянином Вірменії.

В СБУ України повідомили, що літак "Бєлавіа" було повернуто до аеропорта "Жуляни" (Київ) через те, що СБУ отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці держави.

Теми: авіаБілорусьМЗССБУ
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