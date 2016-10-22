У Криму провели олімпіади з кримськотатарської та української мов

В окупованому Криму провели олімпіади з кримськотатарської та української мов.

Як повідомляє прес-служба "міністерства молоді та спорту" підконтрольного Кремлю уряду Криму, ці заходи пройшли в рамках російської олімпіади школярів і студентів, пише "Крим.Реаліі".

У відомстві зазначили, що цей конкурс, організований російським міністерством науки і Казанським федеральним університетом, у Криму провели вперше.

В олімпіаді взяли участь понад 250 школярів 10-11 класів і студентів ВНЗ.

Напередодні архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент на заході з питання анексованого Криму в рамках осінньої сесії ПАРЄ заявив, що в Криму під загрозою знищення опинилися українські освіта, культура і україномовний простір. Він нагадав про закриття українських класів і шкіл на півострові.

У Меджлісі і кримськотатарських громадських організаціях неодноразово заявляли, що в Криму після його анексії Росією навіть в національних школах дітей навчають російською мовою, кримськотатарські школи не укомплектовані ані навчальною літературою, ані посібниками.

Як відомо, російська влада в Криму проводить репресії проти кримських татар.

У Росії заборонено діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Також заборонено 18 травня поминати загиблих під час депортації, заборонено святкувати день прапору кримськотатарського народу.

12 жовтня у будинках кримських татар у Криму були проведені обшуки, затримано 5 осіб. Під час обшуків силовики виламали двері, били їх і вилучили всі готівкові гроші в будинках, залишивши їх сім'ї без засобів до існування.

13 жовтня 5 затриманих було арештовано на два місяці.