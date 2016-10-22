В Крыму провели олимпиады по крымскотатарскому и украинскому языкам

В оккупированном Крыму провели олимпиады по крымскотатарскому и украинскому языкам.

Как сообщает пресс-служба "министерства молодежи и спорта" подконтрольного Кремлю правительства Крыма, эти мероприятия прошли в рамках российской олимпиады школьников и студентов, пишет "Крым.Реалии".

В ведомстве отметили, что этот конкурс, организованный российским министерством науки и Казанским федеральным университетом, в Крыму провели впервые.

В олимпиаде приняли участие более 250 школьников 10-11 классов и студентов ВУЗов.

Накануне архиепископ Симферопольский и Крымский Климент на мероприятии по вопросу аннексированного Крыма в рамках осенней сессии ПАСЕ заявил, что в Крыму под угрозой уничтожения оказались украинские образование, культура и украиноязычное пространство. Он напомнил о закрытии украинских классов и школ на полуострове.

В Меджлисе и крымскотатарских общественных организациях неоднократно заявляли, что в Крыму после его аннексии Россией даже в национальных школах детей учат на русском языке, крымскотатарские школы не укомплектованы ни учебной литературой, ни пособиями.

Как известно, российская власть в Крыму проводит репрессии против крымских татар.

В России запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Также запрещено 18 мая поминать погибших во время депортации, запрещено праздновать день флага крымскотатарского народа.

12 октября в домах крымских татар в Крыму были проведены обыски, задержаны 5 человек. Во время обысков силовики выломали двери, били их и изъяли все наличные деньги в домах, оставив их семьи без средств к существованию.

13 октября 5 задержанных были арестованы на два месяца.