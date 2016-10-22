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У Києві продавців 20 тисяч фальшивих доларів заарештували на 2 місяці

Субота, 22 жовтня 2016, 17:59

Оболонський райсуд м.Києва обрав запобіжні заходи двом зловмисникам, яких було затримано напередодні у Києві під час спроби продати 20 тис фальшивих доларів.

Про це 22 жовтня повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

"Згідно з ухвалою суду, відносно підозрюваних осіб застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн 961 тис гривень для громадянина України, та 1 млн гривень - для громадянина Республіки Білорусь", - повідомили у прокуратурі Києва.

Вказаних осіб викрили на "гарячому" при спробі збуту 20 тисяч підроблених доларів США за 10 тис. - справжніх.

 
фото прокуратури м.києва

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 199 КК України  "збут підроблених грошей". Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: Київвалютапрокуратура
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