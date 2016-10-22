Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве продавцов 20 тысяч фальшивых долларов арестовали на 2 месяца

Суббота, 22 октября 2016, 17:59

Оболонский райсуд Киева избрал меры двум злоумышленникам, которые были задержаны накануне в Киеве при попытке продать 20 тысяч фальшивых долларов.

Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Согласно постановлению суда, в отношении подозреваемых лиц применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 1 млн 961 тыс. гривен для гражданина Украины, и 1 млн гривен - для гражданина Республики Беларусь", - сообщили в прокуратуре Киева.

Указанных  лиц уличили на "горячем" при попытке сбыта 20 000 поддельных долларов США за 10 тыс. - настоящих.

 
фото прокуратуры г.Киева

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 199 УК Украины "сбыт поддельных денег". Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: Киеввалютапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
Все новости...
Реклама: