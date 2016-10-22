В Киеве продавцов 20 тысяч фальшивых долларов арестовали на 2 месяца

Оболонский райсуд Киева избрал меры двум злоумышленникам, которые были задержаны накануне в Киеве при попытке продать 20 тысяч фальшивых долларов.

Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Согласно постановлению суда, в отношении подозреваемых лиц применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 1 млн 961 тыс. гривен для гражданина Украины, и 1 млн гривен - для гражданина Республики Беларусь", - сообщили в прокуратуре Киева.

Указанных лиц уличили на "горячем" при попытке сбыта 20 000 поддельных долларов США за 10 тыс. - настоящих.

фото прокуратуры г.Киева

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 199 УК Украины "сбыт поддельных денег". Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.