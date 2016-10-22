У Путіна "інтригують", проти кого застосують авіаносець у Сирії

Інформація про те, які функції буде виконувати важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", який РФ спрямувала до берегів Сирії у супроводі бойових кораблів, міститься "десь у закритих конвертах з написом "Цілком таємно".

Про це в інтерв'ю програмі "Вести в субботу" з Сергієм Брильовим телеканалу "Росія 1" заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

При цьому Пєсков зазначив, що крейсер направлений до берегів Сирії не для того, щоб "відганяти" американців.

"Інструментарія для контролю за безпекою російської інфраструктури і так достатньо", - заявив він.

"Я не думаю, що когось треба відганяти, хтось може завдати удару. Зараз вже достатньо, напевно, інструментарія для контролю за небом, контролем за безпекою нашої тимчасової інфраструктури у Сирії, тому такої можливості (завдати удару) немає", - додав Пєсков.

Зачем идет в Сирию "Адмирал Кузнецов": боевиков бомбить или американцев отгонять?

Песков: Это в закрытых конвертах с надписью "Совсекретно" pic.twitter.com/B0a9fjJGDe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 22, 2016

Як відомо, 15 жовтня з РФ до берегів Сирії вирушив важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" Північного флоту РФ і важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" у супроводі бойових кораблів. У Північному флоті РФ повідомили, що похід триватиме 4-5 місяців.