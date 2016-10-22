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Трамп вже оголосив свій план на перші 100 днів президентства

Субота, 22 жовтня 2016, 21:07

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив свої плани на перші 100 днів, якщо він виграє президентські вибори.

Як повідомляє Німецька хвиля з посиланням на АР, виступаючи у Геттісбургу (штат Пенсильванія), Трамп пообіцяв скасувати або змінити умови головних міжнародних торговельних угод.

Зокрема, йдеться про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA) та Транстихоокеанське партнерство (угода за участю 12 країн, що омиваються водами Тихого океану). 

Також Трамп пообіцяв почати депортацію усіх іммігрантів, ув'язнених за насильницькі злочини. Громадянам країн, які не прийматимуть назад своїх людей, США не видаватиме візи, заявив кандидат-республіканець. 

Серед інших змін, які пообіцяв Трамп - обмеження права на лобіювання для колишніх посадовців з метою побороти корупцію.

Окрім того Трамп пообіцяв судитися з усіма жінками, які звинуватили його у сексуальних домаганнях.

"Усіх цих брехух буде притягнено до суду, коли вибори закінчаться", - заявив він. 

Як відомо, в ніч на 20 жовтня відбулися завершальні - треті - дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Хілларі Клінтон. Згідно з опитуванням глядачів, проведеним CNN, кандидат від Демократичної партії Клінтон виграла у Трампа треті дебати поспіль - за неї віддали свої голоси 52% глядачів, за Трампа - 39%. У перших дебатах Клінтон підтримали 62% глядачів, Трампа - 27%, у другому турі дебатів Клінтон підтримали 57% опитаних, Трампа - 34%. 

Вибори президента США відбудуться 8 листопада. 

Більше про позиції кандидатів у президенти США, зокрема у економічній політиці, читайте у матеріалі "Клінтономіка vs Трампономіка"

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
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