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Суд у Єгипті залишив без зміни вирок екс-президенту

Субота, 22 жовтня 2016, 21:44

Касаційний суд Єгипту залишив у силі вирок екс-президенту Єгипту Мохаммеду Мурсі у справі про заворушення наприкінці 2012 року. 

Як повідомляє ВВС, судді відхилили апеляцію Мурсі і ще 12 лідерів забороненого руху "Брати-мусульмани".

У червні 2016 року Мурсі отримав довічний термін за держзраду та шпигунство на користь Катару. Суд визнав його винним у крадіжці секретних документів.

У квітні 2015 року кримінальний суд засудив Мурсі і ще кількох членів руху до 20-річних термінів. Двоє людей отримали по 10 років. Судді визнали фігурантів справи винними у підбурюванні до вбивства учасників протестів біля президентського палацу "Аль-Іттіхад".

У травні 2015 року Мурсі засудили до смертної кари за звинуваченням у причетності до масового втечі з в'язниці в 2011 році. У цій справі до смертної кари було засуджено ще понад 100 осіб.  

У 2013 році військові усунули його від влади. Рух "Брати-мусульмани" було заборонено і оголошено терористичним.

Прихильники Мурсі вважають усі справи щодо екс-президента Єгипту політичновмотивованими, сам Мурсі не визнає повноважень суддів, які ведуть його процеси.

Теми: Єгипетсуд
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