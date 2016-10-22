Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд в Египте оставил без изменений приговор экс-президенту

Суббота, 22 октября 2016, 21:44

Кассационный суд Египта оставил в силе приговор экс-президенту Египта Мохаммеду Мурси по делу о беспорядках в конце 2012 года.

Как сообщает ВВС, судьи отклонили апелляцию Мурси и еще 12 лидеров запрещенного движения "Братья-мусульмане".

В июне 2016 Мурси получил пожизненный срок за госизмену и шпионаж в пользу Катара. Суд признал его виновным в краже секретных документов.

В апреле 2015 уголовный суд приговорил Мурси и еще нескольких членов движения до 20-летних сроков. Два человека получили по 10 лет. Судьи признали фигурантов дела виновными в подстрекательстве к убийству участников протестов у президентского дворца "Аль-Иттихад".

В мае 2015 Мурси приговорили к смертной казни по обвинению в причастности к массовому бегству из тюрьмы в 2011 году. В этом деле к смертной казни были приговорены еще более 100 человек.

В 2013 году военные отстранили его от власти. Движение "Братья-мусульмане" было запрещено и объявлено террористическим.

Сторонники Мурси считают все дела в отношении экс-президента Египта политичновмотивованимы, сам Мурси не признает полномочий судей, ведущих его процессы.

Темы: Египетсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Все новости...
Египет
В Египте разрешили держать всего 10 пород собак
Крупнейшие египетские музеи и исторические памятники перестали принимать наличные для оплаты за вход
Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины – WP
Последние новости
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
Все новости...
Реклама: