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Матіос пообіцяв до кінця року "міні-Гаагу для всієї злочиної влади"

Субота, 22 жовтня 2016, 22:06
Матіос пообіцяв до кінця року міні-Гаагу для всієї злочиної влади

У кримінальному провадженні проти членів "Сім'ї" Януковича, зокрема, Сергія Курченка та Олександра Клименка, близько 10 осіб пішли на угоди зі слідством, виконали умови цих угод і отримали вироки суду, які вступили у силу.

Про це в ефірі телеканалу "112. УКраїна" ввечері 22 жовтня заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Це люди, які повністю визнали свою участь як члени злочинної організації Януковича і інших - прізвища їхні відомі, дали визнавальні покази як щодо себе, так і щодо інших відомих осіб, подій і вчинків, які вони вчиняли за вказівками, за підбуренням чи з примусу керівників злочинної групи, і підтвердили свої покази у суді, який затвердив це обвинувальним вироком і призначенням покарання", - зазначив Матіос. 

"Але покаранням "умовно", - додав він. 

При цьому Матіос заявив, що до кінця поточного року до суду будуть передані "справа Кацуби, справа про злочинну організацію Януковича і заочне засудження усіх (причетних)",

"Ми зробимо міні-Гаагу в Україні для всієї злочинної влади. Більше 100 людей (будуть) у клітці", - заявив прокурор.

Українська правда 

Теми: Матіоссуд
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