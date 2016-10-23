Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пєсков: Росія зацікавлена в Україні у міжнародно визнаних кордонах

Неділя, 23 жовтня 2016, 03:29

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що Росія зацікавлена в тому, щоб Україна була спокійною і прогнозованою країною у своїх міжнародно визнаних кордонах.

Про це він сказав в програмі "Вести в субботу" на телеканалі "Росія1", повідомляє Радіо Свобода.

"Усі зацікавлені в тому, щоб так чи інакше Мінські домовленості не залишилися порожній папером. А Росія зацікавлена, тому що, як неодноразово говорив президент Путін, ми зацікавлені в стабільній і процвітаючій, дружній, передбачуваній Україні, тому що народи наших двох країн, що б не було, близькі. Росія дійсно зацікавлена в спокійній єдиній Україні", – сказав він.

На уточнююче запитання журналіста: "У міжнародно визнаних кордонах?", Пєсков відповів: "Безумовно. Зацікавлені всі".

Цього тижня в Берліні відбулася зустріч "Нормандської четвірки" – лідерів України, Франції, Німеччини і Росії – на якій обговорювалися шляхи врегулювання ситуації на Донбасі.

Як відомо, у лютому 2014 року невідомі озброєні люди, яких називали "зеленими чоловічками", захопили головні державні установи Автономної Республіки Крим і підняли над будівлями російський прапор. Крім того, "зелені чоловічки", яких також називали "ввічливими людьми", блокували українські військові частини.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу.

Пізніше президент Росії Володимир Путін зізнався, що "зелені чоловічки" – російські військові.

Теми: РосіяДонбасКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть в українські порти
Останні новини
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
Усі новини...
Реклама: