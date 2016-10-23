Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Песков: Россия заинтересована в Украине в международно признанных границах

Воскресенье, 23 октября 2016, 03:29

Представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что Россия заинтересована в том, чтобы Украина была спокойной и прогнозируемой страной в своих международно признанных границах.

Об этом он сказал в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия1", сообщает Радио Свобода.

"Все заинтересованы в том, чтобы так или иначе Минские договоренности не остались пустой бумагой. А Россия заинтересована, потому что, как неоднократно говорил президент Путин, мы заинтересованы в стабильной и процветающей, дружественной, предсказуемой Украине, потому что народы наших двух стран, что бы ни было, близки. Россия действительно заинтересована в спокойной единой Украине", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста: "В международно признанных границах?", Песков ответил: "Безусловно. Заинтересованы все".

На этой неделе в Берлине состоялась встреча "Нормандской четверки" - лидеров Украины, Франции, Германии и России - на которой обсуждались пути урегулирования ситуации в Донбассе.

Как известно, в феврале 2014 неизвестные вооруженные люди, которых называли "зелеными человечками", захватили главные государственные учреждения Автономной Республики Крым и подняли над зданиями российский флаг. Кроме того, "зеленые человечки", которых также называли "вежливыми людьми", блокировали украинские военные части.

16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия заявила о включении Крыма в свой состав.

Позже президент России Владимир Путин признался, что "зеленые человечки" - российские военные.

Темы: РосcияДонбассКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Все новости...
Росcия
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Россия пригрозила всем судам, которые будут направляться в украинские порты
Последние новости
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
Все новости...
Реклама: