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Парубій: На початку агресії Медяник став на сторону України

Неділя, 23 жовтня 2016, 04:43
Парубій: На початку агресії Медяник став на сторону України

Голова Верховної ради України Андрій Парубій підтримав генерального прокурора України Юрія Луценка щодо можливого звільнення з-під арешту екс-народного депутата від Партії регіонів Володимира Медяника, оскільки той на початку агресії став на сторону України.

Про це він сказав у коментарі агентству УНІАН.

Парубій розказав, що у 2014 році він як секретар Ради Національної безпеки й оборони разом із Валентином Наливайченком, який тоді був головою Служби безпеки України, виїхали до Луганська і вели переговори про умови здачі зброї і звільнення будівлі СБУ.

"І, власне, коли стало питання про переговори і про майданчик для переговорів, то Медяник як депутат- "мажоритарник" від того округу, сам вийшов на контакт зі мною, запропонував свій офіс на переговорах і фактично він у той складний для України час визначився і став на бік України", - сказав Парубій.

Також він додав: "Я чув погрози йому від терористів, але він під час переговорів і під час забезпечення нашої операції в Луганську займав позицію держави Україна".

Голова ВР також зазначив, що Медяник сприяв вивезенню журналістки "Громадського телебачення" Анастасії Станко з оператором після полону в бойовиків.

"Коли була операція по визволенню Насті Станко, то Медяник забезпечував технічний виїзд її з окупованої території", - сказав він.

Парубій наголосив: "Я не можу знати всіх справ, які веде прокуратура, й не можу знати всіх нюансів, але з того, що мені відомо, я можу сказати, що Медяник у складний для країни час став на бік держави"

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-нардеп від Партії регіонів Володимир Медяник найближчим часом вийде з-під арешту, оскільки у прокуратури немає доказів його вини.

Як повідомлялося, вранці 7 серпня стало відомо про затримання в рамках справи екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова ще одного фігуранта - екс-нардепа Медяника.

Він підозрюється в скоєнні навмисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків по ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України; в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР" за ч.1 ст.258-3 КК України.

8 серпня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 4 жовтня. Рішенням суду альтернативна можливість внесення застави не надана.

Луценко заявив, що Медяник займався посередницькою діяльністю між "ЛНР" і українською стороною.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПарубійПартія регіонівЛуганськсепаратизм
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