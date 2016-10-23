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Парубий: В начале агрессии Медяник стал на сторону Украины

Воскресенье, 23 октября 2016, 04:43
Парубий: В начале агрессии Медяник стал на сторону Украины

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддержал генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно возможного освобождения из-под ареста экс-народного депутата от Партии регионов Владимира Медяника, поскольку тот в начале агрессии стал на сторону Украины.

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

Парубий рассказал, что в 2014 году он как секретарь Совета национальной безопасности и обороны вместе с Валентином Наливайченко, который тогда был председателем Службы безопасности Украины, выехали в Луганск и вели переговоры об условиях сдачи оружия и освобождения здания СБУ.

"И, собственно, когда стал вопрос о переговорах и о площадке для переговоров, то Медяник как депутат-"мажоритарщик" от того округа, сам вышел на контакт со мной, предложил свой офис на переговорах и фактически в то сложное для Украины время определился и стал на сторону Украины", - сказал Парубий.

Также он добавил: "Я слышал угрозы ему от террористов, но он во время переговоров и при обеспечении нашей операции в Луганске занимал позицию государства Украина".

Председатель ВР также отметил, что Медяник способствовал вывозу журналистки "Громадського ТБ" Анастасии Станко с оператором после плена у боевиков.

"Когда была операция по освобождению Насти Станко, то Медяник обеспечивал технический выезд ее из оккупированной территории", - сказал он.

Парубий отметил: "Я не могу знать всех дел, которые ведет прокуратура, и не могу знать всех нюансов, но из того, что мне известно, я могу сказать, что Медяник в сложное для страны время стал на сторону государства"

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-нардеп от Партии регионов Владимир Медяник ближайшее время выйдет из-под ареста, поскольку у прокуратуры нет доказательств его вины.

Как сообщалось, утром 7 августа стало известно о задержании в рамках дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова еще одного фигуранта – экс-нардепа Медяника.

Он подозревается в совершении преднамеренных действий с целью изменения пределов территории Украины в нарушение Конституции, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и другого содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч.1 ст.258-3 УК Украины.

8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена.

Луценко заявил, что Медяник занимался посреднической деятельностью между "ЛНР" и украинской стороной.

Темы: ПарубийПартия регионовЛугансксепаратизм
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