У неділю бойовики обстріляли Кримське з мінометів

З початку дня неділі бойовики обстріляли Кримське з мінометів.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив прес-офіцер сектору "Луганськ" Дмитро Горбунов.

"Сьогодні, 23 жовтня, після опівночі бойовики двічі порушували режим тиші. У районі Кримського окупанти вели прицільний вогонь калібром 82-мм, а під ранок неподалік Новоолександрівки ворог використовував проти українських воїнів стрілецьку зброю", - повідомив прес-офіцер.

Як повідомлялося, 22 жовтня російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.