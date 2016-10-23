АТО: загиблих немає, поранено двох бійців

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, двоє отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю.

"За минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, двоє воїнів отримали поранення", - сказав він.

Лисенко уточнив, що один з бійців був поранений в Станиці Луганській, підірвавшись на вибуховому пристрої, а інший – у Зайцевому під час мінометного обстрілу.

Українська правда