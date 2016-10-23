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АТО: погибших нет, ранены двое бойцов

Воскресенье, 23 октября 2016, 12:41

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье.

"За минувшие сутки в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, двое воинов получили ранения", - сказал он.

Лысенко уточнил, что один из бойцов был ранен в Станице Луганской, подорвавшись на взрывном устройстве, а другой - в Зайцево во время минометного обстрела.

Украинская правда

Темы: АТО
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