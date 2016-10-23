Стрілянина біля кафе на Запоріжжі: двоє загиблих, двоє поранених

У Мелітополі Запорізької області внаслідок стрілянини двоє людей загинуло та ще двоє отримали поранення.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, о 03:49 неділі до Мелітопольського відділу поліції за лінією "102" надійшло повідомлення від невстановленої жінки про те, що поблизу одного з кафе, розташованому по вулиці Героїв Сталінграду, чутні звуки, схожі на постріли.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, якою було виявлено труп громадянина 1992 року народження.

Також з медичного закладу надійшла інформація про трьох громадян, доставлених швидкою допомогою з вогнепальними пораненнями. Один з них помер у лікарні.

На місце злочину прибули керівники поліції Запорізької області, кримінальної поліції та слідчого управління.

На даний момент продовжуються активні слідчо-оперативні заходи. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Українська правда