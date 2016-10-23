Стрельба возле кафе на Запорожье: двое погибших, двое раненых

В Мелитополе Запорожской области в результате стрельбы два человека погибли и еще двое получили ранения.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в 3:49 воскресенья в Мелитопольский отдел полиции по линии "102" поступило сообщение от неустановленной женщины о том, что возле одного из кафе, расположенном по улице Героев Сталинграда, слышны звуки, похожие на выстрелы.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которой был обнаружен труп гражданина 1992 года рождения.

Также из медицинского учреждения поступила информация о трех гражданах, доставленных скорой помощью с огнестрельными ранениями. Один из них скончался в больнице.

На место преступления прибыли руководители полиции Запорожской области, криминальной полиции и следственного управления.

На данный момент продолжаются активные следственно-оперативные мероприятия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Украинская правда