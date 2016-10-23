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У Талаківці через обстріл пошкоджений газопровід і 4 будинки

Неділя, 23 жовтня 2016, 13:40

Внаслідок обстрілу селища Талаківка Донецької області понад 4,5 тисячі жителів залишилися без газу.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні, о 09.55, бойовики розстріляли з мінометів мирну Талаківку (Маріуполь). Тільки завдяки щасливому збігу обставин ніхто не постраждав", - написав він.

"Осколками частково зруйновані приватні будинки мирних жителів. Пошкоджено газопровід, лінії електропередач. Понад 4,5 тисяч жителів залишилися без газу", - повідомив Аброськін.

Також, за його словами, в ході огляду виявлених осколків попередньо можна стверджувати, що бойовики завдали удару, використовуючи 122-міліметрові артилерійські снаряди.

Разом з тим, прес-офіцер сектора "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер повідомив "Громадському", що внаслідок обстрілу Талаківки пошкоджено 4 будинки і газопровід.

Кіндсфатер також зазначив, що населений пункт знаходиться у безпечній відстані від лінії розмежування, і дії бойовиків спрямовані суто проти мирного населення.

Українська правда

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Теми: Маріуполь
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