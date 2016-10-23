В Талаковке из-за обстрела поврежден газопровод и 4 дома

Вследствие обстрела поселка Талаковка Донецкой области более 4,5 тысяч жителей остались без газа.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня, в 09.55, боевики расстреляли из минометов мирную Талаковку (Мариуполь). Только благодаря счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал", - написал он.

"Осколками частично разрушены частные дома мирных жителей. Поврежден газопровод, линии электропередач. Более 4,5 тысяч жителей остались без газа", - сообщил Аброськин.

Также, по его словам, в ходе осмотра обнаруженных осколков предварительно можно утверждать, что боевики нанесли удар, используя 122 мм артиллерийские снаряды.

Вместе с тем, пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер сообщил "Громадському", что в результате обстрела Талаковки повреждено 4 дома и газопровод.

Киндсфатер также отметил, что населенный пункт находится в безопасном расстоянии от линии разграничения, и действия боевиков направлены сугубо против мирного населения.