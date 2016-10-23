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У Придністров'ї затримали 6 українців. Нібито за військове спостереження

Неділя, 23 жовтня 2016, 13:59
У Придністров'ї затримали 6 українців. Нібито за військове спостереження

У "КДБ Придністров’я" заявили про затримання 6 громадян України, які нібито вели приховане спостереження.

Як повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на сайт так званого "КДБ ПМР", це сталося 19 жовтня на околиці села Ротар Кам’янського району.

"Оперативними співробітниками прикордонного загону було затримано 6 (шість) громадян України, які вели приховане спостереження в районі проведення навчань підрозділів КДБ ПМР" — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед затриманих — співробітник Державної прикордонної служби України.

Водночас прес-секретар української Держприкордонслужби Олег Слободян заявив "Громадському радіо", що затримані в Придністров’ї українці не вели ніяких спостережень.

"За нашою інформацією, ці люди не вели ніякого військового спостереження, навчань чи інших дій", — сказав Слободян.

"Громадянин Малюта ніякого відношення до військової служби, до служби у Державній службі не має. Він працював лише сезонно кочегаром в одному із відділів", — пояснив прес-секретар Держприкордонслужби.

"Вони були просто затримані десь поблизу лінії державного кордону і, відповідно, видані російським представникам на Придністровському сегменті Молдови, як, нібито, військові особи, які вели спостереження", — додав Слободян.

За його словами, затримані продовжують залишатись у невизнаній "ПМР".

Теми: Придністров'я
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