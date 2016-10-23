В Приднестровье задержали 6 украинцев. Якобы за военное наблюдение

В "КГБ Приднестровья" заявили о задержании 6 граждан Украины, которые якобы вели скрытое наблюдение.

Как сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на сайт так называемого "КГБ ПМР", это произошло 19 октября на окраине села Ротарь Каменского района.

"Оперативными сотрудниками пограничного отряда задержали 6 (шесть) граждан Украины, которые вели скрытое наблюдение в районе проведения учений подразделений КГБ ПМР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных - сотрудник Государственной пограничной службы Украины.

В то же время пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Олег Слободян заявил "Громадському радіо", что задержанные в Приднестровье украинцы не вели никаких наблюдений.

"По нашей информации, эти люди не вели никакого военного наблюдения, учений или других действий", - сказал Слободян.

"Гражданин Малюта никакого отношения к военной службе, к службе в Государственной службе не имеет. Он работал только сезонно кочегаром в одном из отделов", - пояснил пресс-секретарь Госпогранслужбы.

"Они были просто задержаны где-то вблизи линии государственной границы и, соответственно, выданные российским представителям на Приднестровском сегменте Молдовы, как, якобы, военные лица, которые вели наблюдение", - добавил Слободян.

По его словам, задержанные продолжают оставаться в непризнанной "ПМР".