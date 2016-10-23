Синоптики: У найближчу добу - штормовий вітер

У найближчу добу практично на всій території України очікується поривчастий вітер, найбільш сильний - у Приазов'ї.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних та Житомирській областях очікується невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях та в Криму, вдень і в північній половині країни місцями пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї подекуди 25-28 м/с.

Вночі та вранці в карпатському регіоні місцями туман.

Температура вночі від 2° морозу до 3 тепла, вдень 3-8 тепла; у західних областях, на Одещині та у Криму вночі 2-7 градусів тепла, вдень +7-12, на Закарпатті до +15.

У Києві - без істотних опадів, температура вночі 1-3 тепла, вдень +5-7.

Прогноз погоди на 24 жовтня Дані з сайту meteo.gov.ua

На 25 жовтня синоптики прогнозують погоду без істотних опадів, у Волинській, Рівненській та Житомирській областях невеликий дощ. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях і східній частині подекуди пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї до 24 м/с.

Температура вночі 0-5°, у західних областях до 9° тепла, на Лівобережжі 1-6° морозу; днем 3-8° тепла, на крайньому півдні та у західних областях до 12°, на Прикарпатті та Закарпатті 13-18°.

У Києві у вівторок також очікується без істотних опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

ДАНі з САЙТу METEO.GOV.UA

Інтерфакс-Україна