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Синоптики: В ближайшие сутки - штормовой ветер

Воскресенье, 23 октября 2016, 16:26

В ближайшие сутки практически на всей территории Украины ожидается порывистый ветер, наиболее сильный - в Приазовье.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и Житомирской областях ожидается небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях и в Крыму, днем и в северной половине страны местами порывы 15-20 м/с, в Приазовье кое-где 25-28 м/с.

Ночью и утром в карпатском регионе местами туман.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла; в западных областях, на Одесчине и в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в Закарпатье до 15°.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

прогноз погоды на 24 октября
прогноз погоды на 24 октября
Данные с сайта meteo.gov.ua

На 25 октября синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях и восточной части кое-где порывы 15-20 м/с, в Приазовье до 24 м/с.

Температура ночью 0-5°, в западных областях до 9° тепла, на Левобережье 1-6° мороза; днём 3-8° тепла, на крайнем юге и в западных областях до 12°, в Прикарпатье и Закарпатье 13-18°.

В Киеве во вторник также ожидается без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.

 
ДАННЫЕ С САЙТА METEO.GOV.UA

Интерфакс-Украина

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