Черги на кордоні з Польщею сягнули 1000 авто

Станом на вечір 23 жовтня черги перед пунктами пропуску у напрямку Польщі сягнули 1000 транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби України.

Зокрема, на ПП "Устилуг" перебувають 250 машин, ПП "Ягодин авто" – 250, "Угринів" – 150, "Грушів" – 120, "Рава-Руська" – 80, "Краковець" – 60, "Смільниця" – 50, "Шегині" – 40.

Також зафіксовано черги перед пунктом пропуску "Лужанка" у напрямку Угорщини - там перебувають 30 авто.

Черг на інших ПП у напрямку Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови не зафіксовано.

Українська правда