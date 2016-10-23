Очереди на границе c Польшей достигли 1000 авто

По состоянию на вечер 23 октября очереди перед пунктами пропуска в направлении Польши достигли 1000 транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы Украины.

В частности, на ПП "Устилуг" находятся 250 машин, ПП "Ягодин авто" - 250, "Угринов" - 150, "Грушив" - 120, "Рава-Русская" - 80, "Краковец" - 60, "Смильница" - 50 , "Шегини" - 40.

Также зафиксированы очереди перед пунктом пропуска "Лужники" в направлении Венгрии - там находятся 30 авто.

Очередей на других ПП в направлении Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы не зафиксировано.

Украинская правда